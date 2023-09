Avio, risultati semestre in crescita e portafoglio ordini record

Avio

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2023 conrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento è principalmente attribuibile alle maggiorinell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e allenel settore della propulsione tattica., in forte aumento rispetto al dato di fine 2022 (+35,4%), che rappresenta ilper il secondo trimestre consecutivo.Dal punto di vista reddituale, l’, in forte crescita rispetto al primo semestre del 2022, principalmente per l’effetto positivo dei progetti di sviluppo e della riduzione dei costi energetici.è anch’esso in forte crescita rispetto al primo semestre 2022.riflettono le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA.di euro, ma in miglioramento di 3,8 milioni rispetto al primo semestre 2022.Laè pari a(74,4 milioni di euro a dicembre 2022 e 40,9 milioni di euro a giugno 2022) grazie principalmente agli anticipi incassati relativamente ai progetti di sviluppo in ambito PNRR.: portafoglio ordini a 1.150-1.250 milioni di Euro; ricavi per 330-350 milioni di euro, EBITDA Reported pari a 19-25 milioni di Euro ed utile netto pari a 2-6 milioni di Euro.Avio ha anche indicato che laè prevista per il, con un secondo volo pianificato perla, mentre il ritorno al volo di Vega C è attualmente in fase di valutazione, in attesa dei risultati della Commissione di Inchiesta Indipendente per l’analisi delle cause dell’anomalia della prova statica di accensione del motore Zefiro 40 (secondo stadio del lanciatore Vega C).