Crédit Agricole Italia e SACE, finanziamento da 1 milione di euro a NVP

Crédit Agricole Italia

(Teleborsa) -conferma il proprio impegno nell’incentivare uno sviluppo attento anche aglidelle eccellenze italiane, erogando un finanziamento KPI ESG Linked a medio-lungo termine dell’importo complessivo dia favore di. La PMI siciliana, leader nell'industria della produzione video, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di eventi televisivi legati allo sport, all'intrattenimento, ai concerti e agli spettacoli ha potuto beneficiare della Garanzia SACE per poter definire questo importante intervento e proseguire nel suo sviluppo sui mercati internazionali.L’, il cui obiettivo è quello di sostenere gliper la produzione di immagini relative agli eventi internazionali di WTA Media e Dazn Group Limited UK, nonché di potenziare la capacità produttiva per soddisfare le richieste dei clienti esteri, è legata anche ad un meccanismo di riduzione del pricing al raggiungimento, da parte dell’azienda, di obiettivi ambientali quali l’incremento dell’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili e la riduzione dell’intensità di utilizzo di carburanti.Fondata nel 2007 e con sede in provincia di Messina, NVP è un’eccellenza italiana attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti perdi. Con un’esperienza ultraventennale nel comparto dell’intrattenimento, l’azienda ha raggiunto brillanti risultati negli ultimi anni e ricopre oggi un ruolo da protagonista sul mercato europeo, annoverando tra i suoi clienti trasmissioni televisive, piattaforme online di contenuti, case di produzione e club sportivi. La Società, in linea con l’attuale processo di innovazione tecnologica, è cresciuta nel tempo, tramite l’espansione dell’organico, delle sue competenze tecniche e del portafoglio clienti, dando prova di saper affrontare le ambiziose sfide a livello globale grazie a flessibilità gestionale e personale altamente specializzato.“Crédit Agricole Italia si conferma un partner di riferimento per tutte quelle eccellenze del Made in Italy come NVP che ambiscono a rafforzare la propria capacità produttiva, seguendo un percorso di crescita sul mercato internazionale coerente con i valori di attenzione all’ambiente e sviluppo inclusivo dei territori – dichiara, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. Con l’operazione di finanziamento erogata in collaborazione con SACE, vogliamo sostenere progetti internazionali di rilievo, che possono generare valore per l’intera filiera, a beneficio delle comunità”.“Sostenere le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione è il cuore della nostra missione, in linea con il Piano industriale INSIEME 2025”, ha dichiarato, Director Sales PMI di SACE. “Per questo siamo orgogliosi di essere al fianco di NVP e supportare i suoi piani di crescita che includono investimenti in sostenibilità e innovazione tecnologica fondamentali per cogliere le opportunità di business che offrono i mercati internazionali”., Amministratore Delegato di NVP: “Il finanziamento ottenuto grazie al supporto di Crédit Agricole e garantito da SACE ci consente di sostenere gli investimenti in tecnologia per soddisfare la crescente richiesta di produzioni all’estero compreso il recente accordo sottoscritto con WTA Media e Dazn Group Limited Uk per la produzione mondiale del WTA Tour. Allo stesso tempo NVP pone l’attenzione sulle tematiche ESG impegnandosi a raggiungere alcuni obiettivi ambientali legati al core business aziendale approcciando al percorso ESG in modo da rendere, nel breve termine, i parametri di sostenibilità un punto di riferimento per le attività del Gruppo.”