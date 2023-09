ENAV, quattro nuovi contratti internazionali per 11 milioni di euro

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, haper la fornitura di sistemi per ottimizzare i dati di volo e per migliorare l'efficienza degli spazi aerei, con India, Norvegia, Romania e Kosovo. L'importo complessivo è pari a circaLe commesse sono state ottenute attraverso le proprie, leader a livello internazionale nella fornitura di piattaforme per la gestione delle informazioni aeronautiche,, la società responsabile della gestione e della manutenzione dei sistemi per l'assistenza al volo."In questo momento l'interesse da parte dei mercati internazionali verso l'evoluzione tecnologica e sistemi che garantiscono la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di volo è molto forte - ha commentato l'- Siamo particolarmente orgogliosi non solo di aver intercettato questa domanda, segno di una, ma soprattutto di avere la capacità tecnica e il know-how che ci consentono di esportare tecnologie e servizi d'eccellenza in un settore ad alta complessità"., i contratti sono stati sottoscritti con: l'Airport Authority of India (AAI) per l'aggiornamento dell'Aeronautical InformationManagement; AVINOR, il service provider per la navigazione aerea della Norvegia, per la fornitura dell'innovativo sistema di gestione delle informazioni aeronautiche "CRONOS"; ROMATSA, il service provider per la navigazione aerea della Romania, per la fornitura del cosiddetto "Traffic Complexity Tool"; ASHNA, l'Air Navigation Services Agency del Kosovo, per la fornitura di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo.