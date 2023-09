ILLA, NEGMA ha superato soglia 5% del capitale

ILLA

(Teleborsa) -, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan, annuncia di aver ricevuto comunicazione da parte dideldel capitale.NEGMA ha infatti dichiarato di detenere alla data dell'8 settembre 2023, complessivamente%, calcolata su un numero di azioni complessive depositate in camera di commercio pari a 56.909.281 come da variazione del capitale sociale comunicata il 04 settembre 2023.Sulla base delle informazioni disponibili, l’azionariato attuale di ILLA risulta pertanto essere il seguente: NOI al 5,35%, Lucio Stella al 5,24%, Negma Group Investment al 5,13%. Il fòllottante è pari all'84,28%.