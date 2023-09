NB Aurora, utile di 9,9 milioni di euro nel primo semestre

DBA Group

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha chiuso il primo semestre del 2023 con undi circa 9,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 6,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Ilal 30 giugno 2023 è pari a circa 320,1 milioni di euro (+3,2 % rispetto al dato al 31 dicembre 2022), che corrisponde a 13,0382 euro per azione calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115).Ildelle, sulla base del bilancio al 31 dicembre 2022 (ultimi dati pubblici disponibili), ammonta a circa 2,9 miliardi di euro (+23% rispetto al 31 dicembre 2021). In generale, nel 2022 e nel primo semestre 2023, l'attività del team di investimento di NB Aurora si è concentrata prevalentemente nella gestione e crescita di valore delle partecipate che hanno dimostrato una forte resilienza, nonostante il complesso contesto economico e caratterizzato da crisi delle materie prime, crisi energetica, dal conflitto Ucraina-Russia e uno scenario inflazionistico.Attualmente ilinclude: Club del Sole (fatturato 2022 di circa 77 milioni di euro, in crescita di circa il 26%), Dierre Group (fatturato di 62 milioni, +16%), Rino Mastrotto Group (fatturato pro-forma di 358 milioni, +10%), PHSE (fatturato consolidato di 73 milioni di euro, +67%), Engineering Ingegneria Informatica (ricavi per 1,6 miliardi, +26%), BluVet (fatturato consolidato proforma pari a 29 milioni), Veneta Cucine (valore della produzione di 347 milioni, +20%), Comet (ricavi per 100 milioni, +17%), Farmo (fatturato di 21 milioni, +8%), Exacer (fatturato di 15, +10%), PromoPharma (fatturato di 25 milioni, +13%), Finlogic (fatturato di 70 milioni, +36%), Amut (ricavi di 104 milioni, +17%), Zeis (concordato preventivo).Con riferimento alla partecipazione detenuta in, NB Aurora ha spiegato che è stata ceduta la partecipazione in, leader a livello internazionale nel food service, ed è stata ceduta la quasi totalità della partecipazione in, attivo nei settori dell'Ingegneria e dell’ICT e quotato alla borsa di Milano segmento Euronext Growth Milan.