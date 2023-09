Tokyo in ribasso su revisione PIL. Hong Kong chiusa per maltempo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, accusando i, i quali hanno alimentato maggiori preoccupazioni sul rallentamento della crescita della grande economia asiatica. Il PIL giapponese è cresciuto ad un tasso annualizzato del 4,8% nel secondo trimestre 2023, con un'espansione quasi interamente dipendente dalla domanda estera (inferiore rispetto alla lettura preliminare e alle previsioni degli analisti). Seduta negativa per, che archivia la sessione con unIlpiù forte dida quando sono iniziate le registrazioni nel 1884 ha allagato le strade del centro finanziario e ha fatto scorrere torrenti d'acqua nelle stazioni della metropolitana, bloccando gran parte della città e costringendo il mercato azionario aSi posiziona sotto la linea di parità l'(-0,21%), poco mossa. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,40%. Sui livelli della vigilia(+0,18%); poco sotto la parità(-0,3%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,46%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,24%.Il rendimento per l'è pari 0,66%, mentre il rendimento deltratta 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 0,8%)01:50: Partite correnti (atteso 2.295 Mld ¥; preced. 1.509 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,1%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 2,7%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 2,4%).