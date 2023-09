Webuild, contratto da 420 milioni per controllata australiana Clough

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che lasi è aggiudicata ilper la realizzazione dello Shiplift del porto di Darwin, sulla costa settentrionale dell'Australia. Il progetto prevede la realizzazione di un moderno sistema per il sollevamento, la movimentazione a terra e il varo di imbarcazioni di piccole e grandi dimensioni.Clough partecipa al progetto con una, in joint venture con l'australiana BMD, che detiene il restante 50%.Commissionato dal governo del Northern Territory, lo Shiplift di Darwin sarà il più grande del territorio australiano, con i suoi 26 metri di larghezza e 103 di lunghezza. La piattaforma potrà sollevare imbarcazioni fino a 5.500 tonnellate, inclusi i nuovi pattugliatori d'altura dell'Australian Defence Force. L'ultimazione dei lavori è prevista per