Beghelli, crescita a doppia cifra dei ricavi nel semestre

Beghelli

(Teleborsa) - Iconsolidati del Gruppohanno registrato un incremento del 10,1%, rispetto al 1° semestre 2022, attestandosi a 82,4 milioni di euro.Il(M.O.L. o EBITDA ) si attesta a 5,8 milioni (7,1% dei ricavi), in riduzione di 0,8 milioni rispetto al 30 giugno 2022.Ilrisulta pari a 1,7 milioni (2,6 milioni al 30 giugno 2022). Il Risultato Netto di periodo di competenza del Gruppo risulta negativo per 1,6 milioni (positivo per 0,45 milioni al 30 giugno 2022).L’netto al 30 giugno 2023 è pari a 55,3 milioni (61,9 mln al 31 dicembre 2022).– dichiara il- dell’importante processo di razionalizzazione industriale e gestionale messo in atto negli ultimi 12 mesi, contestualmente ad un maggiore focus commerciale sull’illuminazione, core business del Gruppo, e sullo sviluppo del settore fotovoltaico. Ilnel continuare ad investire in prodotti e servizi per i nostri mercati storici di riferimento, tutti ora più che mai di grande attualità e prospettiva: efficienza energetica, sicurezza, silver economy (linea Salvalavita) e rinnovabili".