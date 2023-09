Sace, Ricci: rapporto tra università e imprese consente uno scambio e un arricchimento reciproco

(Teleborsa) - “In un mondo in continua evoluzione, il rapporto tra università e imprese consente uno scambio e un arricchimento reciproco, necessari per affrontare le sfide attuali e cogliere tutte le opportunità”, ha sottolineato, Amministratore Delegato di SACE, intervenuta oggi alla cerimonia didella"In une direpentini bisogna imparare a saper imparare, avere sempre la curiosità di sperimentare il nuovo e giocare in squadra – ha aggiunto –. Come abbiamo fatto noi di SACE, che negli ultimi anni abbiamo cambiato pelle, ci siamo adattati velocemente ai cambiamenti in atto e dal 2020 abbiamo avviato una trasformazione che ci ha portato a essere non più solo un partner per l’export, ma anche per le aziende, soprattutto, che investono in crescita sostenibile in Italia. Nel solo primo semestre del 2023 abbiamo supportato 40mila aziende e sostenuto investimenti e garantito liquidità per. Per questo ci siamo dotati di strutture agili e interconnesse, costruite attorno alle competenze e alle capacità umane sviluppando un modello di, diffusa e sostenibile, basata su valori e attitudini quali coraggio, passione, empatia e capacità di ispirare”.