ADR, Pamio: "Nel 2022 4,5 milioni di passeggeri coinvolti in iniziative culturali"

(Teleborsa) - "Circa 4,5 milioni di passeggeri, provenienti da tutto il mondo, sono stati coinvolti nel 2022, all'aeroporto di Fiumicino, nei progetti artistici proposti da ADR fruendo delle iniziative culturali intraprese e posando lo sguardo su opere d'arte classica, contemporanea o del Parco archeologico di Ostia Antica". È quanto ha affermato, in occasione dellal'opera di arte contemporanea raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno, che da oggi i passeggeri potranno ammirare nell'area di imbarco E dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. "Con Civita – ha sottolineato Pamio presentando– c'è una collaborazione che ci aiuta a rendere riconoscibile il patrimonio artistico italiano nel miglior scalo d'Europa. Le iniziative culturali promosse da Adr hanno generato effetti positivi su reddito e occupazione nel territorio, attraverso il coinvolgimento di fornitori locali movimentati per le progettualità analizzate, 100% con sede a Roma e provincia. E presenteremo anche un report strutturato sulle attività svolte nel 2023"."Per noi sostenibilità è anche l'impatto delle operazioni culturali che abbiamo qui in aeroporto, sul nostro territorio, e in generale sui nostripasseggeri. Abbiamo esposto opere del Parco Archeologico di Ostia Antica nel percorso per arrivare al nuovo molo, abbiamo poi, all'inizio di quest'anno esposto insieme proprio a Marcantonio la 'Grande anima', una balena a dimensioni naturali nella grande piazza del T1. È seguita, poi, un'operazione incredibile con il Fondo edifici di culto che ci ha dato la possibilità di esporre il Salvator Mundi del Bernini e metterlo a disposizione di tutti i nostri passeggeri. Oggi esponiamo questa ulteriore opera di Marcantonio, 'Natural Reaction', che – con il suo solito registro molto irriverente – dà la possibilità ai passeggeri di ragionare sulla necessità di preservare la natura e le specie in via d'estinzione. Tornando alla sostenibilità, questo ci dà la possibilità di arricchire l'esperienza di viaggio, di dare la possibilità al passeggero di non vedere l'aeroporto come un mero luogo di passaggio ma di vederlo come l'inizio del proprio viaggio: un luogo di arricchimento e contaminazione culturale che possa dare spunti per una riflessione. In questo caso si tratta di una riflessione sulla sostenibilità dello sviluppo, sulla possibilità di ragionare sullo sviluppo futuro del nostro paese, e in generale del pianeta, in modo compatibile con le varie specie che ci abitano tra cui, appunto, le specie in via d'estinzione".