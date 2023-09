Asia incerta. Borsa di Tokyo in moderato rialzo

Nikkei 225

(Teleborsa) -, confermando una sostanziale, in attesa dei dati dell'inflazione USA in uscita domani. Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,76%, mentre il Topix guadagna lo 0,55%. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,41%.Al contrario, sono in rosso le borse cinesi, conche cede lo 0,26,m mentre rimane ai nastri di partenza(-0,10%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti. Brillante(+0,77%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare incerta(-0,12%) assieme a, tutte con limature rispetto alla parità. Meglio(+0,46%).Pressoché invariato(+0,01%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia(+0,20%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%.Il rendimento dell'è pari 0,71%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.