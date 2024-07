Mercati asiatici in ribasso, Tokyo è il peggiore

Tokyo

(Teleborsa) - Si muove in ribasso, con ilche lascia sul parterre l'1,11%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da otto cali consecutivi, in essere dal 12 di questo mese; sulla stessa linea, perdono terreno, che ritraccia dell'1,18%, e, che lima lo 0,43%.A pesare sul sentiment dei mercati asiatici sono anche i risultati poco brillanti dei colossi tecnologici statunitensiSul fronte macroeconomico, il dato preliminare dell'indice, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 49,2 punti per il mese di luglio, rispetto ai 50 di giugno e ai 50,5 attesi dal mercato.Variazioni negative per(-0,78%); sulla stessa linea, poco sotto la parità(-0,37%). Poco sopra la parità(-0,31%); consolida i livelli della vigilia(-0,07%).Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dello 0,75%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%.Il rendimento per l'è pari 1,07%, mentre il rendimento deltratta 2,24%.