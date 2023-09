B&C Speakers, nei primi sei mesi si conferma trend crescita di ricavi, margini e utili

B&C Speakers

(Teleborsa) - Il bilancio del primo semestre 2023 disi chiude conpari a 48,54 milioni di Euro in crescita del 29,8% rispetto al valore di 37,39 milioni dei primi sei mesi del 2022.L' EBITDA consolidato pari a 12,06 milioni in aumento del 45,3% si confronta con gli 8,30 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2022, mentre l'di Gruppo pari a 8,14 milioni è anch’esso in significativo aumento rispetto al valore di 4,63 milioni di Euro dei primi sei mesi dello scorso anno.Ladi Gruppo pari a 7,8 milioni di Euro è inferiore ai 9,4 milioni di Euro a fine dell’esercizio 2022.