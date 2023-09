USA, McCarthy lancia indagine per l'impeachment di Biden

(Teleborsa) - Loha annunciato di aver ordinato l'avvio di un'per l'apertura di un, in relazione a presunte complicità con gli affari esteri delIl presidente "ha mentito al popolo americano sugli affari esteri della propria famiglia" ha spiegato McCarthy sostenendo che le indagini parlamentari condotte finora hanno trovato elementi sufficienti per aprire l'inchiesta formale per l'impeachment. McCharty ha ammonito che la "presidenza non è in vendita" e ha evocato reati che vanno dall'abuso di potere all'ostruzione della giustizia e alla corruzione. Per aprire l'indagine sono necessari 218 voti ma pare che al momento lo speaker non possa contare sul quorum perché alcuni repubblicani sono scettici. E McCharty – eletto dopo una serie record di votazioni solo grazie all'appoggio determinante di un manipolo di deputati trumpiani – non può permettersi di perdere più di cinque voti."Attraverso le nostre indagini – ha spiegato– abbiamo scoperto che Biden ha mentito al popolo americano riguardo alla propria conoscenza degli affaristi esteri della sua famiglia. Testimoni oculari hanno dichiarato che il presidente si è unito a più telefonate e ha avuto molteplici interazioni, cene che hanno fruttato milioni di dollari a suo figlio e ai suoi soci in affari", ha aggiunto, evocando una "cultura di corruzione". I documenti bancari, secondo lo speaker, mostrano che quasisono stati indirizzati ai membri e ai soci della famiglia Biden "attraverso varie società di comodo". "Nonostante le gravi accuse, sembra che alla famiglia del presidente sia stato offerto dalla stessa amministrazione Biden un trattamento speciale che altrimenti non avrebbe ricevuto – ha accusato McCharty riferendosi al clemente accordo di patteggiamento, poi sfumato, del figlio Hunter per i reati di evasione fiscale e di possesso illegale di una pistola –. Si tratta di accuse die meritano ulteriori indagini da parte della Camera. Andremo dove ci portano le prove. Il popolo americano merita di sapere che le cariche pubbliche non sono in vendita".Non si è fatta attendere lache ha bollato la richiesta di impeachment del presidente Joe Biden come. "La richiesta di impeachment – ha scritto uno deiin un post su X – è estremismo politico nella sua forma peggiore. I repubblicani della Camera hanno indagato sul presidente per nove mesi e non hanno trovato alcuna prova di illeciti"."Kevin McCarthy ha consolidato il suo ruolo di super-surrogato della campagna di Trump trasformando la Camera dei Rappresentanti in un'arma della sua campagna presidenziale – ha commentato un–. Undici giorni fa McCarthy ha affermato inequivocabilmente che non avrebbe portato avanti un'indagine di impeachment senza tenere una votazione alla Camera. Cosa è cambiato da allora?".Finora non sono emersi riscontri che Biden abbia avuto un ruolo, diretto o indiretto, negli affari controversi del figlio, anche se è innegabile che Hunter abbia sfruttato il brand del nome, come ha confessato lui stesso nella sua autobiografia. Ma McCarthy era in un vicolo cieco: alcunicome Matt Gaetz, avevano già minacciato di mettere ai voti la sua rimozione con una richiesta che necessita di un solo voto. Ed ora pare che lo speaker si rimangi anche la promessa di mettere ai voti l'avvio dell'indagine, nel timore forse di non avere i 218 voti necessari: non può perderne più di cinque ma almeno 18 deputati repubblicani sono a rischio in collegi vinti da Biden e comunque molti sono scettici su tempi e merito di un'iniziativa destinata a naufragare al Senato (dove servono i due terzi per la condanna). Ma ai trumpiani serve per tenere sotto pressione Biden e danneggiarne l'immagine in campagna elettorale. McCarthy potrebbe aver ceduto sull'impeachment anche nella speranza di unire il partito per evitare lo shutdown a fine mese con un accordo sul budget, che comprende la richiesta di altri 21 miliardi di dollari per l'Ucraina. MaNon sarà facile trovare la quadra.