Von der Leyen, discorso sullo Stato dell’Unione: dal Green Deal ai migranti

(Teleborsa) -sono tanti i temi toccati dalla Presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023 che delinea le principali priorità e iniziative per l'anno a venire, con un punto su successi e risultati conseguiti dall'Unione europea negli ultimi anni. Si tratta dell'ultimo discorso di questo mandato legislativo, in vista delle elezioni europee delLa Presidente ha sottolineato come sianoche " arrivano in un momento in cui chiediamo anche all'industria di guidare la transizione pulita.e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi -ha detto von der Leyen."Sul Green Deal europeo manteniamo la rotta.Manteniamo la nostra strategia di crescita. E ci impegneremo sempre per una transizione giusta ed equa", ha detto von der Leyen. "La nostra Unione oggi riflette la visione di coloro che sognavano un futuro migliore dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un futuro in cui un'Unione di nazioni, democrazie e persone avrebbe lavorato insieme per condividere pace e prosperità. Essi credevano che l'Europa fosse la risposta all'appello della storia." "Quando parlo con la nuova generazione di giovani, vedo la stessa visione di un futuro migliore. Lo stesso ardente desiderio di costruire qualcosa di migliore. La stessa convinzione che, in un mondo di incertezza, l'Europa debba ancora una volta rispondere all'appello della storia. Ed è questo che dobbiamo fare insieme", ha aggiunto. "Entrando nella fase successiva del Green Deal europeo,"Quattro anni fa, il Green Deal europeo è stata la nostra risposta alla chiamata della storia.La Grecia e la Spagna sono state colpite da devastanti incendi, e solo poche settimane dopo sono state colpite nuovamente da devastanti inondazioni. E abbiamo visto il caos e la carneficina provocati da condizioni meteorologiche estreme, dalla Slovenia alla Bulgaria e in tutta la nostra Unione. Questa è la realtà di un pianeta in ebollizione"."Il nostro lavoro si basa sulla convinzione che l'unità sia alla nostra portata", assicurando "sicurezza e umanità. Un accordo sul patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento e il Consiglio hanno l'opportunità storica di superarlo. Dimostriamo che l'Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole." ha detto la presidente della Commissione Ue lanciando l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla lotta al traffico di esseri umani.Quindi, un passaggio"Christine Lagarde e la Bce stanno lavorando duramente per tenere sotto controllo l'inflazione. Sappiamo che il ritorno all'obiettivo di medio termine della Bce richiederà del tempo" ha detto von der Leyen mettendo in evidenza la "grande sfida economica" dell'inflazione "persistentemente elevata"."So che quest'Aula sostiene la nostra proposta sulla lotta alla violenza contro le donne. Anche qui vorrei che si trasformasse in legge un altro principio fondamentale: No, significa no.