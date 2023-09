BCE conferma rialzo tassi di 25 punti base al 4,50%

(Teleborsa) -va avanti ad oltranza ed annuncia un nuovo. Il Consiglio direttivo ha deciso infatti di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE, portando quello sullequello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 4,75% e quello sui depositi al 4%, con effetto dal 20 settembre 2023.Il portafoglio del Programma di acquisto di attività (PAA) si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile - conferma l'Eurotower - dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. E per quanto riguarda il(pandemic emergency purchase programme), il Consiglio direttivo intendesui titoli in scadenzaA fronte dei rimborsi degli importi ricevuti dalle banche nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, il Consiglio direttivo riesaminerà regolarmente come le operazioni mirate e i rimborsi in atto contribuiscono all’orientamento della politica monetaria."L’incremento dei tassi di oggi - afferma l'Istituto di Francoforte - rispecchia la valutazione del Consiglio direttivo delle, così come desunte dai dati economici e finanziari più recenti, dellae dell’intensità della trasmissione della politica monetaria".continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga". spiega la BCE, ribadendo che "il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine".Le proiezioni macroeconomiche di settembre formulate per l’area dell’euro dagli esperti della BCE indicano un, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, per effetto di unaper il 2023 e il 2024 e al ribasso per il 2025. La correzione al rialzo - si spiega - riflette principalmente l’evoluzione più sostenuta dei prezzi dell’energia. Le, sebbene la maggior parte degli indicatori abbia iniziato a ridursi.Gli esperti della BCE hanno inveceal netto della componente energetica e alimentare, che si collocherebbeal 2,9% nel 2024 e al 2,2% nel 2025."I passati incrementi dei tassi di interesse decisi dal Consiglio direttivo continuano a trasmettersi con vigore. Le condizioni di finanziamento si sono inasprite ulteriormente e frenano in misura crescente la domanda, che rappresenta un fattore importante per riportare l’inflazione all’obiettivo", spiega la BCE rivedendodell'Eurozona, indicate, all’1% nel 2024 e all’1,5% nel 2025."Il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE abbiano raggiunto livelli che,, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo", sèiega la nota dell'Eurotower, aggiungendo che "le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati su"Il Consiglio direttivo - si assicura - continuerà a seguire unnel determinare livello e durata adeguati della restrizione".Il Board si dice "nell’ambito del proprio mandato pere per preservare l’ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi".La Presidente della BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nella conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle 14.45 (ora dell’Europa centrale).