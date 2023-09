Carel Industries, assemblea delibera aumento capitale da 200 milioni euro

CAREL Industries

(Teleborsa) - L'assemblea diriunitasi oggi ha deliberato, in sede straordinaria, la proposta del Consiglio di Amministrazione didi euro. L’Assemblea straordinaria ha altresì deliberato, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire le modalità, i termini e le condizioni dell’Aumento di Capitale.Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e alle condizioni di mercato,ai soci delle azioni di nuova emissione in opzione possaL’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede ordinaria, ha provveduto anche all’integrazione del Collegio Sindacale di CAREL. a seguito del decesso di Alessandra Pederzoli, nominandoin carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Collegio Sindacale (ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023).Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna al termine dei lavori assembleari, ha accertato in capo al nuovo sindaco supplente nominato dall’Assemblea la sussistenza dei requisiti comunicati in occasione della nomina, ivi inclusi i requisiti di indipendenza.