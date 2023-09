Innovazione, cooperazione e mutualismo digitale: a Bologna la prima edizione di COODING

(Teleborsa) - Favorire lo sviluppo dell’attraverso la condivisione di progetti, esperienze e competenze, promuovere modelli di cooperazione e mutualismo digitale nell’ambito dei big data, intelligenza artificiale e piattaforme digitali. Sono questi i principali obiettivi di, che porterà centinaia tra esperti e rappresentanti di istituzioni e cooperative, provenienti da oltre 17 nazioni europee ed extra Ue, a confrontarsi presso loi prossimisu progetti cooperativi, buone pratiche e opportunità di B2B e networking.L’evento è promosso da(confederazione europea delle cooperative di lavoro e di servizi), Fondazione PICO (digital innovation hub di Legacoop Nazionale),(centro di ricerca per l’innovazione nella cooperazione) e(centro universitario per la cooperazione). Tra iche verranno affrontati: la governance democratica delle piattaforme, l’uso etico dei dati degli utenti e la condivisione del valore con le comunità del territorio per uno sviluppo sostenibile del digitale.“Vorremmo che COODING aprisse una nuova area di sensibilizzazione a favore delle cooperative tecnologiche e digitali nel nostro movimento. Prima o poi, la transizione digitale diventerà inevitabile per qualsiasi cooperativa e dobbiamo consentire una migliore interazione tra il settore tradizionale e quello tecnologico. Le cooperative tecnologiche possiedono grandi competenze e valori forti che potrebbero essere utili a tutte le cooperative. Le cooperative tecnologiche sono naturalmente orientate all'intercooperazione e speriamo che COODING le dia una nuova dimensione e aiuti a strutturarla meglio”, ha dichiarato, segretaria generale CECOP.“La Fondazione PICO ha contribuito a organizzare e promuovere Cooding con una duplice finalità. La prima è quella di alimentare l’ecosistema dell’innovazione cooperativa puntando su un mutualismo digitale capace di rispondere ai bisogni delle persone e tutelare i diritti di lavoratori, soci e utenti. La seconda riguarda la promozione di una distintività cooperativa nel digitale che si misura dalla capacità di usare, e governare, tecnologie abilitanti per uno sviluppo sostenibile, etico e inclusivo. Cooding, dunque, ci offre l’opportunità di accelerare i processi di trasformazione digitale per le cooperative aderenti a Legacoop rafforzando competenze, esperienze e nuovi progetti di impresa. Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare in Italia, a Bologna, la prima edizione di Cooding, con l’auspicio che questo possa diventare il primo appuntamento di una lunga serie per tutti coloro che, in ogni parte del mondo, lavorano quotidianamente per la crescita e la diffusione della cooperazione digitale”. Ha aggiunto, presidente Fondazione PICO.“Il potere di trasformazione delle tecnologie digitali è ormai ben noto: dall’intelligenza artificiale, alle piattaforme online, dalla blockchain al web 3.0, questi progressi tecnologici hanno il potenziale per rivoluzionare il modo in cui gestiamo le nostre imprese. Per il movimento cooperativo e i suoi protagonisti è cruciale abbracciare queste nuove prospettive e cogliere le opportunità che presentano per rimanere rilevanti e competitivi in questo panorama in continua evoluzione. Abbiamo deciso di organizzare COODING proprio per fornire a cooperatori e cooperatrici una piattaforma per esplorare e discutere l’utilizzo del digitale e delle nuove tecnologie in linea con i principi e i valori cooperativi. Per questo offriamo una serie di attività come tavole rotonde, pitch, seminari con esperti ed esperte, opportunità di networking e programmi di mentorship”, ha dichiarato, direttrice Fondazione Centro Studi Doc ETS.