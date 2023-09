SAFE-T, presentata Digit'Ed Med la nuova piattaforma di informazione medica

(Teleborsa) - Al via lal'evento che celebra la giornata mondiale sulla sicurezza del paziente e presenta le principali innovazioni introdotte a livello internazionale per la prevenzione degli errori clinici. È stata questa l'occasione per presentarela più evoluta e completa piattaforma digitale per la formazione medica, sviluppata daoggi il più grande polo di formazione in Italia e uno dei maggiori player del settore a livello europeo, e(società del gruppoDigit'Ed) leader nella formazione medica, nonché unica azienda italiana di ricerca e sviluppo nell'ambito della simulazione in medicina.– spiega la società in una nota – nasce con la finalità di erogare un servizio formativo di altissima qualità, disponibile ovunque e a qualsiasi ora, per contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza nelle cure. Rappresenta un unicum nel settore perché racchiude in un solo strumento il più grande repository di procedure mediche per il training del personale sanitario ed evoluti ambienti di microsimulazione per allenarsi nella pratica medica. Gli utenti troveranno contenuti interattivi, video in grado di illustrare procedure e tecniche anche complesse, tutorial in tutte le aree mediche, corsi ECM, consigli degli esperti e simulazioni complete in grado di riprodurre scenari clinici realistici per imparare a prendere decisioni in tempo reale. Oltre ai materiali didattici sono anche disponibili test e altri strumenti per valutare l'efficacia dell'apprendimento, in un percorso di formazione coinvolgente, ricco di esperienze immersive.Uno strumento all'avanguardia, studiato e realizzato pensando alle esigenze odierne, con tempi di risposta rapidi e un layout intuitivo, a disposizione di aziende sanitarie, ospedali, università, società scientifiche e centri di simulazione, oltre che singoli medici e studenti che potranno utilizzarne i contenuti, rimanendo costantemente aggiornati. In linea con le modalità d'uso on demand, Digit'Ed Med è in grado di profilare l'utente dopo i primi accessi, mettendo in risalto le novità e i contenuti consigliati a seconda degli interessi rilevati. Il suo modello di bite-sized learning (approccio innovativo che suddivide i contenuti in varie pillole, consentendo di apprendere rapidamente ed efficacemente, in base al tempo a propria disposizione) è sinonimo di una formazione flessibile, rapida e pratica, mantenendo elevato lo standard qualitativo".La nuova piattaforma ha fatto il suo debutto in occasione dell'per celebrare laUn appuntamento di riferimento nel settore della medicina, che ha visto partecipare docenti universitari e medici provenienti da tutta Italia, oltre che il"Ringrazio e saluto tutti i partecipanti a questa iniziativa, promossa in vista della prossima giornata mondiale della sicurezza del paziente del 17 settembre. La gestione del rischio clinico – ha dichiaratoaprendo i lavori – passa attraverso le migliorie delle prestazioni sanitarie con l'obiettivo di garantire la sicurezza del paziente. Qui oggi si affronta il tema della formazione del personale, fattore essenziale nell'assistenza sanitaria. La cultura della sicurezza, infatti, è condizione fondamentale per valutare iniziative volte ad analizzare e prevenire i rischi per i pazienti, oltre che per sviluppare strutture sanitarie sempre più organizzate ed efficienti. Gli operatori sanitari sono chiamati ad acquisire sempre maggiori abilità e competenze per il rilancio del servizio sanitario nazionale. Nel corso di questo evento si presenteranno strumenti innovativi per la formazione, si approfondiranno le opportunità legate alla medicina di precisione, ai big data e al metaverso. Naturalmente, grande attenzione alla simulazione, fondamentale per la formazione del personale sanitario. Sono certo che da questa giornata nasceranno idee e spunti per migliorare la sicurezza dei pazienti".L'evento ha rappresentato il giusto palcoscenico per la presentazione di Digit'Ed Med. Solamente attraverso il corretto e costante training si può, infatti, ridurre il margine di errore umano. Basti pensare che – evidenzia la nota – recenti studi dimostrano come in Paesi sviluppati quali Canada, Regno Unito e Paesi Bassi circa il 5% delle morti in ospedale sia dovuto ae che più di un paziente su 10 continua a subire danni durante l'assistenza sanitaria. Nel nostro Paese, uno studio che ha analizzato retrospettivamente la documentazione di più di 7mila cartelle cliniche di 5 grandi ospedali, ha rilevato un'incidenza di eventi avversi del 5,2% di cui il 56,7% erano prevenibili (come riportato dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)."Nel corso degli ultimi 10 anni la simulazione avanzata si è imposta come lo standard formativo delle nuove generazioni di operatori sanitari. L'aumento dei posti di specializzazione delle scuole di medicina e l'aggiornamento professionale continuo degli specialisti richiedono però una messa a sistema della simulazione nei percorsi universitari e nei programmi di aggiornamento delle aziende ospedaliere. SAFE-T vuole consegnare un messaggio positivo: con interventi formativi all'avanguardia è possibile ridurre in maniera consistente l'errore umano nei processi clinici" ha dichiarato"Siamo usciti dall'emergenza COVID-19 con una insperata ed inattesa competenza 'digitale' che si è estesa in modo determinante anche all'ambito della formazione sanitaria. Avere oggi a disposizione una piattaforma come Digit'Ed Med, che offre un supporto alla formazione di altissima qualità e con contenuti facilmente fruibili e riproducibili, – ha commentato– rappresenta un passo avanti fondamentale per la formazione dei professionisti sanitari. Questo strumento non solo migliorerà notevolmente la qualità della formazione, ma contribuirà anche in modo significativo a ridurre gli errori e a garantire una cura sempre più sicura ed efficace ai nostri pazienti"."L'unione di Digit'Ed e Accurate, supportata da un continuo impegno nell'innovazione tecnologica, – ha dichiarato– consente di mettere a disposizione della comunità medica strumenti all'avanguardia contribuendo così a promuovere la sicurezza delle cure per il miglioramento continuo dell'assistenza sanitaria. Solo attraverso strumenti tecnologicamente avanzati ed elevate competenze nell'ambito delle metodologie e dei processi di formazione, si garantisce infatti un'efficace esperienza di apprendimento".