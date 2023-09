Trasporto aereo, Urso ospita tavolo permanente per garantire equità e trasparenza

(Teleborsa) -ha ospitato oggi il, presieduto dal ministroe dal vice ministro delle Infrastrutture e dei TrasportiAl tavolo hanno partecipato, per la filiera dei voli, i rappresentati di, delle organizzazioni delle compagnie aeree, delle associazioni dei gestori aeroportuali, diPresenti anche i rappresentati delle, in agigiunta ad, della Conferenza dellee delle Province Autonome, di-Rete Ferroviaria Italiana, diObiettivo di questo tavolo è quello di un ccon tutti gli attori del settore per lonel nostro Paese al servizio di cittadini e imprese. Particolare attenzione è stata posta alla necessità dirispetto alla composizione delche portano alla formazione del prezzo, oltre alle risorse che ciascun aeroporto investe per favorire la propria connettività.Il tavolo è stato l’occasione anche per approfondire i contenuti del, con l’obiettivo di acquisire eventuali contributi volti adurante il percorso parlamentare anche per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti per garantire maggiore trasparenza agli operatori del settore e tutela dei diritti degli utenti.Nel corso degli incontri individuali dei giorni scorsi e nella plenaria di oggi, tutte le compagnie hanno manifestato i propri. Nel 2023 si stima che ci sarannoitaliano rispetto al 2022, mostrando la forte attrattività di questo mercato. Leindicano che vi possa essere una crescita del mercato domestico anche di fronte ad un aumento dell’incertezza economica a livello europeo. A livello complessivo il numero di voli domestici italiani potrebbe ulteriormente aumentare rispetto ai valori di record storico raggiunti nel 2023. Stesso trend, secondo fonte ENAC, si stima potrebbe avere anche la flotta dei vettori nazionali.“Non possiamo che giudicare positivamente l’iniziativa del Ministro Urso, che con l’inaugurazione del tavolo voli ha aperto la strada ad un confronto costruttivo e propositivo con gli stakeholder del settore aereo per trovare soluzioni condivise nell’interesse dei consumatori e dell’intero sistema della mobilità", ha affermato il Presidente di Conftrasporto-Confcommercio,, al termine della prima riunione, assicurando che Conftrasporto " si farà portatrice di proposte concrete che, anche nella prospettiva dell’intermodalità, possano migliorare sia i servizi resi agli utenti che l’attività delle imprese"."È iniziato un confronto direi molto importante, significativo e costruttivo con tutti gli attori del sistema aereo nel nostro Paese insieme al ministero delle infrastrutture dei trasporti, che servirà anche eventualmente a migliorare il decreto legge in esame in Parlamento", ha spiegato il, al termine del tavolo voli, auspicando miglioramenti per i diritti dei consumatori, la massima trasparenza sulla formazione dei prezzi e per garantire un mercato davvero più equo che consente a tutti di operare al meglio e sviluppare il traffico nel nostro paese.I titolare del MIMIT non ha voluto commentare la richiesta di dimissione al presidente dell'Enac Perluigi Di Palma arrivata oggi dae confermata con una nota della compagnia low cost, in cui si denunciano "molteplici errori nel rapporto ENAC tra cui false affermazioni su biglietti aerei (inesistenti) da 1.000 euro, false affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e false affermazioni su regimi di oligopolio nel mercato italiano".