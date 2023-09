Auto, fermi i tre principali stabilimenti USA di Ford, GM e Stellantis

GM

Stellantis

Ford

(Teleborsa) -(ora italiana) ilpresso le principali, proclamato da, il principale sindacato dei dipendenti del comparto auto in USA. E' lache lo sciopero ha luogo contemporaneamente in tutti e tre gli stabilimenti delle cosiddette "sorelle di Detroit".Sono coinvolti gli impianti di, in Missouri, di, in Ohio, e di, nel Michigan. Si parla in totale di una popolazione di, che incroceranno le braccia per protestare, ma non è escluso che laa macchia d'olio, coinvolgendo anche gli altri stabilimenti, per un totale di 146mila iscritti al sindacato., ha annunciato ilesortando i sindacalisti degli altri stabilimenti a tenersi pronti a scioperare in caso di fallimento delle trattative.ha assicurato di essereche "premi i dipendenti" e definisce "generoso" nei loro confronti e, nello stesso tempo, consenta all'azienda di "investire nel futuro", nel bel mezzo della transizione verso la mobilità elettrica.