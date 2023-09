BF, nel semestre utile da 5 milioni

B.F.

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unche ammonta a 718 milioni rispetto a Euro 453 milioni rilevati nel primo semestre 2022. La crescita - spiega la società nella nota dei conti - è imputabile all’incremento dei volumi, alla variazione del perimetro di consolidamento e agli effetti di integrazione tra le società partecipate.L’ EBITDA ammonta ad Euro 40 milioni rispetto ad Euro 21 milioni rilevati nel primo semestre 2022, coerentemente con l’incremento del valore della produzione.L’si attesta a Euro 16 milioni, rispetto a Euro 7 milioni del primo semestre 2022, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per Euro 20 milioni, contro Euro 14 milioni del primo semestre 2022, per effetto dell’entrata in funzione dei nuovi investimenti e dell’ampliamento del perimetro di consolidamentoIlpositivo è pari a Euro 5 milioni contro un risultato netto positivo di Euro 4,2 milioni del primo semestre 2022.netto passa da Euro 180 milioni a fine 2022 a Euro 234 milioni al 30 giugno 2023.