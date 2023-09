Olidata

(Teleborsa) - Sferanet, controllata di, si è aggiudicata, come capogruppo di un RTI, la gara relativa al Lotto 1 per l'evoluzione delle piattaforme SIEM e VAMP della Banca d'Italia.Il Gruppo Olidata, forte delle sue competenze in ambito Cyber Security, fornisce un contributo significativo nei progetti relativi alla sicurezza informatica nazionale, come quelli afferenti al System Information Event Management (SIEM).