Energia, ENEA presenta IV rapporto certificazione energetica edifici

(Teleborsa) -, ENEA e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) presentano ail IV rapporto sulla certificazione energetica degli edifici, che offre un dettagliato quadro d’insieme sullo stato del patrimonio immobiliare nazionale (Palazzo Valentini - Aula Consiliare 'Giorgio Fregosi', via Quattro Novembre 119a, Roma).L’ed il(CTI) presentano la quarta edizione delsulla Certificazione Energetica degli Edifici con l’obiettivo di offrire un dettagliato quadro d’insieme dello stato complessivo del patrimonio immobiliare nazionale. Lascattata dal Rapporto, basata sui dati forniti dalle Regioni e Province Autonome presenti sul(SIAPE), riferita agli APE emessi nel 2022, si arricchisce in questa edizione di una serie di analisi, statistiche, studi ed interviste mirati a restituire una visione completa ed esaustiva del tema, con un’ottica di miglioramento continuo delle informazioni fornite.Oltre ad essere rilevante per restituire una panoramica sul parco edilizio nazionale e cercare di garantire una maggiore affidabilità e precisione dei dati presenti nel SIAPE, unita ad un’attenzione più elevata da parte deicirca il miglioramento della qualità degli APE, rappresenta uno strumento altamente raccomandato per rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini alla roadmap virtuosa finalizzata al miglioramento delladegli edifici ed alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2 in atmosfera.Con la presentazione del Rapporto, ENEA e CTI confermano e consolidano il loro ruolo come punto di riferimento per gli stakeholder, dai professionisti del settore al decisore politico, sia per la definizione di strategie di intervento efficaci nel settore edilizio sia per un rapido adeguamento alle indicazioni comunitarie in tema di nuovi scenari dial 2050, che si concretizzeranno con la prossima approvazione della revisione della(EPDB).