Kolinpharma annuncia risultati provvisori procedura Sell-Out

Kolinpharma

(Teleborsa) -nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Igea Holding. Il periodo di adesione alla Procedura di Sell-Out ha avuto inizio il giorno 28 agosto 2023 ed è terminato il giorno 15 settembre 2023, estremi inclusi.Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Investis, alla chiusura del Periodo di Sell-Out, risultano portate, rappresentative deldell’Emittente e pari aloggetto della Procedura di Sell-Out, per un controvalore complessivo pari aPertanto, tenuto conto: delle Azioni detenute direttamente dall’Offerente (393.300 Azioni apportate dagli aderenti all’Offerta; 977.571 Azioni conferite da PRP; 119.600 Azioni acquistate dall’Offerente sul mercato al di fuori dell’Offerta e della Procedura di Sell-Out); delle Azioni Proprie detenute dall’Emittente (40.400 Azioni); delle Azioni portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out dall’inizio del Periodo di Sell-Out (48.700 Azioni), l’Offerente verrebbe a detenere (direttamente e indirettamente),di Kolinpharma.Gli Azionisti riceveranno il Corrispettivo delle Azioni Residue apportate alla Procedura di Sell-Out, pari a 9,96 euro per Azione Residua, alla Data di Pagamento del Sell-Out, in data 22 settembre 2023.