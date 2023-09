Maire Tecnimont, al via il 26 settembre offerta obbligazioni ESG

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - La Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni MAIRE “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028”, nell’ambito del prestito obbligazionario non convertibile per massimi Euro 200 milioni legato a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, autorizzandone la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), a cui è già stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgocomunica, inoltre, che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato “Mercato Telematico delle Obbligazioni” (“MOT”).A seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, la Società - ai fini dell’offerta al pubblico anche in Italia delle Obbligazioni e della quotazione delle stesse sul MOT - ha richiesto alla CSSF di trasmettere e notificare alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il Prospetto Informativo, unitamente agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile, nell’ambito della procedura di “passporting” di cui al Regolamento Prospetti.È previsto che l’offerta al pubblico delle Obbligazioni, con scadenza a 5 anni e tasso di interesse fisso minimo del 6% p.a., in Lussemburgo ed in Italia abbia inizio il 26 settembre 2023 e si concluda il 2 ottobre 2023 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai Joint Bookrunner (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A.). Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima del lancio dell’offerta.Il taglio minimo sottoscrivibile è pari ad € 1.000,00 ed il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale.