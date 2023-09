A Roma l'evento di EQUITA e Gianni & Origoni sul settore tech e mercato dei capitali

(Teleborsa) - Si è svolto oggi pomeriggio a Roma l'evento organizzato da EQUITA e Gianni & Origoni dal titolo il, in collaborazione di AssoNext, ha visto l'intervento di rappresentanti di rilievo lato operatori di mercato, imprese del settore e istituzioni, per discutere circa il ruolo dell'innovazione tecnologica e del mercato dei capitali nello sviluppo economico del Paese."Siamo sempre più convinti che i mercati dei capitali svolgano un ruolo chiave nello sviluppo del Paese - ha commentato- . Le interessanti testimonianze dei partecipanti alla tavola rotonda di oggi e l'intervento del Sottosegretario Freni hanno evidenziato la necessità di promuovere mercati efficienti e dinamici con uno sforzo di sistema, in grado di stimolare una crescita economica che sia sostenibile nel tempo. Il DDL Capitali rappresenta un primo passo nella giusta direzione. Serve però fare molto di più per dare alle belle aziende tecnologiche che ci sono oggi in Italia tutti gli strumenti necessari per investire, innovare e crescere, evitando che guardino all'estero per raggiungere questi obiettivi. Bisogna dunque ovviare alla mancanza di investitori domestici e arginare il continuo calo della liquidità sui mercati, dinamica che sta influenzando negativamente le mid e small caps, e dunque la crescita del Paese"."A dispetto della percezione comune, l'80% delle esportazioni italiane riguardano prodotti tecnologici e non moda, design o alimentari - ha dichiarato a margine dell'evento l'- . Inoltre, il mercato del Venture Capital in Italia ha dato forti segnali di accelerazione negli ultimi anni e quasi la metà delle operazioni straordinarie in Italia riguarda aziende il cui valore è prevalentemente legato alle tecnologie e ai diritti IP. È giunto il momento di comprendere l'enorme valore del made in Italy tecnologico e di sfruttarlo e valorizzarlo in maniera adeguata"."L'innovazione tecnologica è un asse portante per lo sviluppo del mercato dei capitali. Favorire la transizione digitale, soprattutto con gli investimenti del Pnrr, consentirà di avere più crescita e più crescita di qualità per il mercato e per le imprese. Insieme all'intervento di semplificazione regolamentare su cui sta lavorando il Governo con il Ddl capitali si potranno avere mercati più dinamici per sostenere le imprese del paese. Non c'è crescita senza mercato e non c'è mercato senza crescita". Così ilnel corso del suo intervento al convegno "Settore tech e mercato dei capitali", promosso da Gianni & Origoni ed Equita in collaborazione con Assonext.