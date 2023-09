Credem colloca con successo nuovo Social bond da 500 milioni

Credem

(Teleborsa) -ha collocato con successo un nuovoche ha ottenuto undagli investitori istituzionali e professionali cui era riservata, con una(circa 2 volte l’offerta).L’obbligazione avrà una, e possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni, con unIl gran numero di investitori ha permesso unbase rispetto alle indicazioni iniziali(si è partiti da una IPT di MS+185 bps per poi chiudere a MS+160 bps). È previsto il pagamento di una cedola annuale del 4,875%.Lanciata, congiuntamente all’emissione, un’offerta per ilcon scadenzaL’emissione, come il finanziamento e/o rifinanziamento di attivi legati alle piccole e medie imprese operanti in regioni economicamente svantaggiate, dell’imprenditoria femminile e di attività legate al sistema sanitario. Il nuovo bond. Tutte le obbligazioni emesse da Credem nel 2023 sono state fino ad ora di taglio ESG portando il totale delle transazioni green e social in essere a circa 2 miliardi di euro.Il Social bond, con rating atteso Baa3 da parte di Moody’s e BBB di Fitch, avrà una durata di 6,5 anni, e possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni, al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare.