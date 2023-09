Formazione, al via corso ODCEC Roma: quaranta ore, dieci appuntamenti

(Teleborsa) -punta ancora sulla formazione. Con la commissione Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, presieduta da Roberto Carisi, l’ente guidato dal presidente Giovanni Battista Calì si è adoperato e fatto parte attiva nell’organizzazione di un corso di formazione di 40 ore valido quale preparazione per la prova finale per l’inserimento nell’Elenco dei Professionisti ex art. 179-Ter (disponibili a procedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534-bis e 591-bis c.p.c., come previsto dal testo novellato dell'art. 179-ter).i, martedì 19 settembre 2023, a Roma (Sala Casella, via Flaminia 118). Chiusura il 24 ottobre, previsti dieci appuntamenti per 40 ore complessive. Tra i relatori, magistrati e professionisti di grande esperienza nell’ambito deidi espropriazione mobiliare ed immobiliare, oltre ad alcuni tra gli stessi componenti della commissione Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari dell’ODCEC di Roma.che mira a velocizzare i tempi del processo civile e ha modificato, nell’ambito del riordino delle norme, le modalità di accesso agli elenchi 179 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. La norma è univoca nell’indicare quali siano i titoli e i documenti idonei a dimostrare le competenze ai fini del primo popolamento dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita: diventa così necessario partecipare in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato, e superare conCon questo corso, completamente gratuito e di 40 ore, l’ODCEC di Roma conferma il suo impegno per una formazione di qualità, che consenta agli iscritti di essere al passo con le ultimissime riforme”, affermapresidente dell’ODCEC di Roma.Pertesoriere dell’ODCEC di Roma e delegato dal Consiglio dell’Ordine per le esecuzioni mobiliari e immobiliari, “l’articolo rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita” nella nuova formulazione, individua in maniera univoca i requisiti e gli obblighi formativi posti a carico dei delegati alla vendita iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Presidente del Tribunale del circondario ove haLa sua formazione è demandata a un Comitato presieduto da questi ed è composto da un Giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista per ogni ordine professionale (ODCEC locale, Avvocati e Notai) a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Nel caso del corso dell’Ordine di Roma, la commissione si è spesa anche per la redazione del programma e sarà di supporto per tutti i corsisti. Il corso verrà replicato con cadenza annuale ai fini dell’ulteriore adesione dei professionisti negli elenchi e anche per consentire la conferma dell’iscrizione nell’elenco stesso, trascorsi i 3 anni dalla prima iscrizione del professionista. Sarà cura dell’ODCEC di Roma, informare i proprio iscritti sugli sviluppi ulteriori e sulle novità in materia di esecuzione forzata”.