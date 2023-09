Comal, risultato netto lievita a 1,7 milioni nel 1° semestre

Comal

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha riportato nel primo semestre dell'anno un, in aumento rispetto agli 0,85 milioni del 30 giugno 2022.Ilsi è attestato a circa 47 milioni,rispetto ai 38,4 milioni del 30 giugno 2022. L'EBITDA pari a 4,2 milioni, risulta inrispetto ai 2,2 milioni dell'anno prima, mentre l'EBIT sale a 3,5 milioni dagli 1,6 milioni precedenti., Amministratore Delegato di Comal, ha commentato i risultati dicendosi "soddisfatto della crescita ottenuta in questo semestre, frutto principalmente dell’avvio di nuove commesse per la realizzazione dei nuovi impianti".L’è pari a 23,6 milioni, rispetto a 19,3 milioni al 31 dicembre 2022.