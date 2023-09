Elettricità, allarme Filctem Cgil su fine mercato tutelato

(Teleborsa) - Con l'avvicinarsi dell’anno nuovo e della, che scatterà il 10 gennaio 2024, emergono nuoveper un processo che sembra ancora, dati i tempi, e cheed i lavoratori.In questi giorni, si rincorrono ledella scadenza, almeno per i c, come anticipato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui il Governo starebbe “valutando" questa ipotesi, "anche perché il provvedimento di liberalizzazione nasce a livello nazionale sei anni fa, in quadro completamente diverso quando i prezzi dell’energia erano ‘incisi sulla pietra’".In questo contesto in evoluzione, la, organizzazione sindacale rappresentativa dei settori della Chimica, del Tessile, dell’Energia, delle Manifatture, ha rimarcato le sue. In un comunicato diramato qualche giorno fa, gli esponenti sindacali, per bocca del segretario nazionale Ilvo Sorrentino, si sono apertamente detti “ed hanno espresso "che possono creare incertezza e confusione nel mercato, finendo per danneggiare clienti e lavoratori”.La Filctemin cui sia maggiormente, sottolineando che "un cambiamento repentino basato su meccanismi come le aste può crearenei clienti e può averedel settore, spostando contratti da un operatore all’altro, con le società di vendita che vedranno così variare improvvisamente i propri volumi di lavoro”. L’organizzazione sindacale, che permetta alle persone di avere più tempo per organizzarsi e avere un quadro più chiaro della situazione.