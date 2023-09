Mediobanca presenta lista di 15 candidati e conferma vertici

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato all’unanimità laalla carica di consigliereda sottoporre all’Assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre.La lista proposta - è composta da 15 Amministratori, per i 4/5 aventi i requisiti di indipendenza e per il 47% del genere meno rappresentato.viene indicato quale Presidente equale Amministratore delegato. Gli altri amministratori sono Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi, Maximo Ibarra, Simonetta Iarlori, Mimi Kung, Stefano Parisse."I candidati - sottolinea la nota - sono stati selezionati a conclusione del Processo reso pubblico lo scorso 17 aprile e rispecchiano, individualmente e collettivamente, le caratteristiche riportate nella “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” resa pubblica lo scorso 4 settembre".La lista è costituita per oltre la metà da Consiglieri uscenti, al fine di assicurare stabilità ed efficacia alla gestione aziendale, in particolare per l’attuazione del Piano 2023 – 2026 approvato nel maggio scorso, e all’attività dei Comitati endoconsiliari. La ista inoltre aumenta il livello di diversità e di esperienza, con una maggior presenza di profili internazionali (passati da 3 a 6), ed esprime competenze specialistiche e diversificate in materia di rischi bancari.