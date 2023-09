Banche centrali, Svezia e Norvegia alzano i tassi di interesse

(Teleborsa) - Contrariamente alla Fed, ieri e alla Banca centrale svizzera, oggi , che hanno deciso per un mantenimento dello status quo dei tassi di interesse, le istituzioni centrali di Svezia e Norvegia hanno optato per un ritocco all'insù del costo del denaro.In entrambi i casi, l'aumento è stato di 25 punti base.La Riksbank, la Banca centrale svedese, ha deciso di alzare il riferimento sul costo del denaro, al 4%. Nel comunicato diffuso al termine del direttorio avverte che potrebbe aumentare ancora i tassi.La banca centrale della Norvegia ha a sua volta alzato il livello di riferimento, al 4,25%. In questo caso l'istituzione precisa che un ulteriore aumento "è probabile" e che dovrebbe essere operato a dicembre.Tra poco è attesa la decisione della Banca d'Inghilterra.