La Fed lascia i tassi fermi ma avverte: ulteriori strette entro dicembre

(Teleborsa) - Come nelle attese del mercato, ilha confermato i tassi di interesse negli Stati Uniti in una banda di oscillazione compresa fra il 5,25% ed il 5,50%.Il comitato di politica monetaria dellaha lasciato tuttavia la porta aperta a ulteriori rialzi entro la fine dell'anno ed ha assicurato che "nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche".Il braccio monetario della Fed si è detto "pronto a modificare opportunamente l'orientamento della politica monetaria qualora emergessero rischi che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi".I banchieri rilevano che l’aumento dei posti di lavoro ha subito un rallentamento negli ultimi mesi, ma rimane forte, e il tasso di disoccupazione è rimasto basso, mentreLe indicazioni circa la politica monetaria più appropriata, segnalano tassi al 5,6% quest'anno, al 5,1% il prossimo (dal 4,6% delle previsioni di giugno) ed al 3,9% per il 2025 (3,4% a giugno).