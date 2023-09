Pensioni, INPS: nessuna partecipazione attiva nelle proposte di riforma

(Teleborsa) - L'con una nota ha precisato di non essere coinvolto direttamente indelle. Il chiarimento è arrivato dopo alcune ricostruzioni giornalistiche che ipotizzavano una partecipazione attiva dell'INPS nel processo decisionale. L'INPS ha definito quanto riportato dalla stampa "privo di fondamento"."L'INPS è da sempre impegnato nella raccolta, sistematizzazione e condivisione deirelativi alle materie di pertinenza, per offrire al Paese una panoramica fondamentale sulle dinamiche demografiche, sociologiche ed economiche – si legge nella nota –. I dati raccolti possono rappresentare unaper l'elaborazione di scelte politiche e amministrative, ma non è nei compiti dell'Istituto fare proposte al legislatore in materia di"."Ildell’INPS, presentato alla Camera dei Deputati il 13 settembre scorso, è un documento che fornisce unadellee dell’impatto di tali prestazioni sulle dinamiche rilevate nel nostro Paese", ha sottolineato l'Istituto. "Questo rapporto evidenzia, tra l'altro, la forte vivacità del, la ripresa post-COVID e l'efficacia delle politiche di de-contribuzione. Allo stesso tempo, evidenzia sfide strutturali a livello sociale e territoriale, sfide che sono state affrontate grazie alla solida rete del Welfare State italiano, di cui l’INPS è uno dei garanti da 125 anni"."L’impegno dell’INPS è e rimarrà sempre quello di garantire la tutela dei diritti dei cittadini e la sostenibilità delitaliano, nel rispetto delle competenze e dei ruoli istituzionali", ha concluso.