Rupert Murdoch lascia il timone di Fox e News Corp al figlio Lachlan

(Teleborsa) -, il re incontrastato dei media mondiali,, annunciando le dimissioni ed il, che assumerà la presidenza. Una grande storia di successo quella dell'australiano venuto dal nulla 70 anni fa e divenuto uno degli uomini più influenti e potenti al mondo, a capo di un impero mediatico di proporzioni gigantesche. Una storia che finisce come tante altre, con un pensionamento., e anche io. Per noi leeconomiche. Abbiamo tutte le ragioni di essere ottimisti per i prossimi anni", ha dichiarato Murdoch-padre, nella sua lettera di dimissioni, assicurando "ho intenzione di partecipare attivamente. Ma la battaglia per la libertà di espressione e, in definitiva, per la libertà di pensiero, non è mai stata così aspra come ora"."per i suoi 70 anni di straordinaria carriera" ed ha aggiunto "lo ringraziamo per la sua visione, il suo spirito pionieristico, la sua ferma determinazione e l’eredità duratura che lascia alle aziende da lui fondate e alle innumerevoli persone con cui ha avuto un impatto. Siamo grati che ricoprirà il ruolo di Presidente Emerito e sappiamo che continuerà a fornire preziosi consigli ad entrambe le società".Le dimissioni saranno formalizzate in occasione delle prossime. Murdoch sarà nominatodi ciascuna società. Dopo le assemblee generali annuali, Lachlan Murdoch diventerà presidente unico di News Corp e continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo e amministratore delegato di Fox Corporation.