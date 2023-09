Settimana europea mobilità, Purcaro (DEKRA): "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale in focus"

(Teleborsa) - "Larappresenta un’occasione per parlare del tema dell’innovazione a supporto della. In particolare, quest’anno, si vuole porre l’attenzione sulle tecnologie volte sia asia a. E' quanto spiegato da, Executive Vice Presidente Presidente DEKRA Italia, in merito alla settimana europea della mobilità promossa dalla Commissione europea fra il 16 ed il 22 settembre 2023."Sul primo punto è fondamentale mantenere una visione aperta ispirata al principio dellache può accelerare la transizione utilizzando al meglio tutte le tecnologie disponibili. Sul tema- ha proseguito Purcaro - ilassume una importanza notevole per agevolare quanto prima una maggiore diffusione di veicoli di nuova generazione, più sicuri e più adatti a convivere con altri mezzi sulla stessa infrastruttura, che, deve anch’essa evolvere tecnologicamente per 'perdonare l’errore'".sia testando e verificando idelle nuove tecnologie, sia formando gli utilizzatori al corretto e consapevole utilizzo delle stesse. A tal proposito - ha concluso il manager - apprezziamo molto le nuove disposizioni in materia di sicurezza varate dal Governo italiano con particolare enfasi sulla decisa condanna all’uso errato dello smartphone alla guida che rappresenta la principale causa di incidenti".