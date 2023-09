Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+0,71%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

bassa capitalizzazione

ITway

Eems

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 146.108,6, in crescita dello 0,71%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato negativo a quota 812, dopo aver avviato la seduta a 820.Tra i titoli adell'indice tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,13%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,53%.