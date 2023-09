Wall Street avvia gli scambi in rosso dopo indicazioni Fed su tassi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, che avvia una sessione caratterizzata da ampie vendite, all'indomani delleLa Federal Reserve ieri ha mantenuto i, come ampiamente atteso, ma ha lasciato intendere chebase prima della fine dell’anno. Inoltre, la banca centrale statunitense ha aggiornato le sue proiezioni trimestrali, rivelando che i tassi di interesserispetto al taglio di 100 punti base segnalatpo in precedenza.La banca d'affari Goldman Sachs ora si aspetta l'avvio del ciclo di riduzione dei tassi di interesse non prima del quarto trimestre del 2024, più tardi di quanto previsto in precedenza, quando si indicava un avvio nel 2° trimestre.I dati odierni hanno confermato un: ilha deluso le attese ed è scivolato in rosso, lesono scese più delle attese, mentre lehanno evidenziato un surplus in calo ed inferiore al consensus.Al momento, l'indiceaccusa una discesa dello 0,74%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea l'che perde lo 0,86% a 4.364 punti. In ribasso il(-0,95%); come pure, in rosso l'(-0,86%).