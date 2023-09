Visibilia, SIF Italia e Reale Ruffino oltre 30% dal 20 ottobre 2022

Visibilia Editore

(Teleborsa) -ha ricevuto, in data 20 settembre 2023, una comunicazione da parte di SIF Italia, relativa ai cambiamenti sostanziali della partecipazione detenuta dalla stessa nel capitale sociale di Visibilia a partire dal mese di settembre 2022, in relazione al raggiungimento, superamento o riduzione rispetto alle soglie rilevanti di cui al Regolamento Emittenti EGM.L’azionista SIF Italia ha effettuato una ricostruzione delle proprie partecipazioni in Visibilia, sia in relazione al capitale noto alla data di effettuazione degli acquisti da parte di SIF Italia che in relazione al capitale risultante sulla base delle attestazioni del capitale sociale al Registro delle Imprese pubblicate dalla società.Alla luce di tale ricostruzione, si evince che la soglia di rilevanza del 30% sarebbe stata superata da SIF Italia S.p.A. e dal dott. Reale Ruffino in data 20 ottobre 2022, momento in cui la partecipazione da questi complessivamente detenuta risultava pari al 34,88% del capitale sociale attestato di Visibilia anziché il 24 ottobre 2022, come precedentemente comunicato.