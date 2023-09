Da CDP un nuovo investimento da 20 milioni per la crescita delle imprese africane

(Teleborsa) - Favorire la crescita dell’, in particolare delle regioni Nord e Centro-occidentale, al fianco di primarie istituzioni finanziarie quali la(BEI) e le banche di sviluppo di Germania, Francia e Olanda: questo l’obiettivo del nuovo investimento daa favore del Fondo MC IV della società di Private Equity Mediterrania Capital Partners. Attraverso il fondo, che punta a mobilitare risorse fino a 350 milioni di euro, verranno sostenute operazioni a favore di imprese di medie dimensioni che operano in settori cruciali per lo sviluppo del continente africano, tra cui l'istruzione, i servizi finanziari, la sanità, i prodotti farmaceutici, le costruzioni e i beni di consumo.L’investimento consentirà anche aldi avere accesso privilegiato ad imprese locali con forte potenzialità di crescita, favorendo così anche lo sviluppo di nuove opportunità per le imprese italiane., Direttore Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di CDP, ha dichiarato: “In coerenza con il nostro Piano Strategico 2022-2024 proseguiamo il nostro impegno nell’investire a favore della crescita economica sostenibile e inclusiva di imprese private situate in economie emergenti, con un particolare focus sul supporto all’imprenditoria femminile. Questo anche grazie alla collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo nonché al coinvolgimento di partner di rinomata competenza sul territorio quale Mediterrania Capital. Attraverso questo investimento sosterremo la crescita di imprese chiave per l’Africa, con benefici anche per le nostre realtà economiche, in un’ottica di sviluppo condiviso e durevole”., fondatore e CEO di Mediterrania Capital Partners, ha dichiarato: "Siamo lieti che il Gruppo CDP si unisca a MC IV. Grazie ai valori condivisi tra CDP e Mediterrania in termini di inclusione sociale, responsabilità ambientale e impatto economico, questa partnership sosterrà le aziende in Africa aiutandole a crescere e a generare rendimenti superiori per i nostri investitori”.Mediterrania Capital Partners è una società di private equity specializzata in investimenti in PMI e società a media capitalizzazione in Africa. L'azienda investe in aziende consolidate e in crescita con un fatturato annuo compreso tra 20 e 300 milioni di euro e con strategie di espansione nei mercati dell'Africa settentrionale e subsahariana.