DWS (Deutsche Bank) paga 25 milioni di dollari in inchiesta SEC

Deutsche Bank

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha, una controllata di, in, una riguardante il suo mancato sviluppo di un programma Anti-Money Laundering (AML) per alcuni fondi e l'altra riguardante dichiarazioni errate relative al processo di investimento in ambito Environmental, Social e Governance (ESG).Per risolvere le accuse - senza ammettere o negare i risultati della SEC - la società hadi sanzioni (6 milioni di dollari per la questione antiriciclaggio e 19 milioni di dollari per la questione greenwashing)."L'ordine della SEC rileva che DWS ha fornito consulenza a fondi comuni di investimento con asset di miliardi di dollari, ma, come richiesto dalla legge - ha affermato Gurbir S. Grewal, Director della Division of Enforcement della SEC - È importante sottolineare che tali obblighi AML richiedono che i fondi comuni di investimento stabiliscano e attuino programmi personalizzati per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo"."Che si tratti di pubblicizzare il modo in cui incorporano i fattori ESG nelle raccomandazioni di investimento o di fornire qualsiasi altra dichiarazione rilevante per gli investitori, i consulenti per gli investimenti devono garantire che le loro azioni siano conformi alle loro parole - ha affermato Sanjay Wadhwa, Deputy Director della Division of Enforcement della SEC e a capo della Climate and ESG Task Force - In questo caso, DWS ha pubblicizzato che i criteri ESG erano nel suo DNA, ma, come rileva l'ordinanza della SEC, i".