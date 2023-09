EGM, quattro IPO in settimana. Chi sono le nuove matricole

MIT SIM

(Teleborsa) - Dopo i numerosi sbarchi a Piazza Affari registrati a fine luglio-inizio agosto, sta per iniziare un altro periodo fitto di "campanelle" a Palazzo Mezzanotte. Nei prossimi giorni è infatti atteso l'avvio delle contrattazioni per, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La prima a suonare la campanella, il, sarà Edil San Felice (ESF), un general contractor attivo prevalentemente nei servizi di manutenzione per strade ed autostrade, e strutture aereoportuali. La società opera attraverso oltre 200 dipendenti in Italia e un parco mezzi di oltre 100 unità. Le aree di attività si distinguono principalmente in "servizi per la sicurezza stradale" (circa 73% del fatturato) e "manutenzione su viadotti e altre opere d'arte" (circa 18% del fatturato).Fondata nel 1979 a Nola, la società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un valore della produzione pari a 34,3 milioni di euro, in crescita dell 17,5% rispetto all'anno prima. Al 30 giugno 2023 la società ha riportato dati preconsuntivi per 21,2 milioni di valore della produzione, 5,3 milioni di EBITDA e 3,3 milioni di cassa netta; il backlog di lavori aggiudicati si è attestato al 30 giugno 2023 a 83,6 milioni.Edil San Felice sbarcherà a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 48,7 milioni di euro, dopo aver raccolto 11,8 milioni di euro (10,8 milioni in aumento di capitale e 1 milione relativi all'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 2,53 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,53-2,80 euro per azione), mentre il flottante è al 22,07% (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita).L'Euronext Growth Advisor è Alantra, lo SpecialistIl giorno seguente, ovvero il, toccherà a Elsa Solutions. Costituita nel 1982, la società è attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose e opera attraverso due differenti linee di business: E-Motion: attività di system integrator di sistemi di automazione industriale (Motion Control), con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell’automazione industriale e della movimentazione di precisione; Aliant: assemblaggio di sistemi di batterie special purpose, in particolare di batterie al litio (e di recente, nel settore dei sistemi all'idrogeno). Alla data del documento di ammissione la società impiega 42 dipendenti e il principale paese in cui opera è l'Italia.L'Euronext Growth Advisor è MIT SIM, lo Specialist MIT SIM.Venerdìè in programma lo sbarco sull'EGM di Valica, gruppo che opera principalmente in Italia nel business dell'attività pubblicitaria online (advertising digitale), dell'offerta di progetti speciali e servizi di agenzia e consulenza per gli operatori del mercato turistico, nonché dell'organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing) anche mediante il cosiddetto marketing phygital. Al 31 dicembre 2022 ha realizzato ricavi consolidati per 2,6 milioni di euro.L'Euronext Growth Advisor è EnVent Italia SIM, lo Specialist MIT SIM.Sempre venerdì 29 settembre è attesa anche Emma Villas. Costituita nel 2006 da Giammarco Bisogno, è un primario tour operator incoming attivo nel settore degli affitti turistici settimanali di ville e casali di pregio con piscina privata. Tutte le proprietà sono commercializzate e gestite in esclusiva. Emma Villas è il primo operatore in Italia per numero di proprietà in esclusiva con una presenza capillare in 15 regioni italiane e vanta una solida rete commerciale di acquisizione proprietà. L'area geografica maggiormente coperta è la Toscana con 217 proprietà, seguite da Umbria (92), Marche (32) ed Emilia Romagna (22).Nel 2022 la società ha commercializzato 492 ville (contro le 427 nel 2021) per un totale di circa 7.390 settimane prenotate (+55% rispetto al 2021), principalmente concentrate nel periodo giugno/settembre, raggiungendo un fatturato di 28,3 milioni di euro e un EBITDA margin del 10,1%.L'Euronext Growth Advisor è Integrae SIM, lo Specialist Integrae SIM.