Energia, l'addio al mercato tutelato mette in allarme Flaei Cisl e Uiltec

(Teleborsa) -scatterà lae tutti gli utenti domestici elettrici, tranne i cosiddetti vulnerabili, si troveranno. Un evento cui, il sindacato di settore della Cisl,, esprimendo contrarietà al superamento della maggiore tutela e ad allargare il mercato elettrico a tutte le forniture nazionali."Secondo noia questa decisione intempestiva e intollerabile., oggi in fascia tutelata, sono il boccone ghiotto perche da oltre 20 anni fingono di farsi concorrenza e propongono ai cittadini, con metodi da codice penale, fantasmagorici risparmi e opportunità di cui nessuno finora ha potuto godere", denunciasegretario generale della Flaei Cisl."Sono 23 anni che opera il decreto Bersani, è la storia che parla: in condizioni di normalità", sottolinea Testa, aggiungendo "questi cittadini, da gennaio prossimo,per scelta ideologica, creando ulteriori difficoltà agli strati sociali economicamente più deboli, proprio mentre essi soffrono i rincari delle materie prime e dell’inflazione"."Era stata proprio la Flaei, ai tempi della liberalizzazione del Settore elettrico a chiedere la, proprio pere dare un equilibrio al mercato della vendita. La sua- ricorda Testa - è stata decisiva nel contenere le tariffe del nostro paese nell’ultimo ventennio e privandosene si lascia alla “speculazione” dove fermare i costi finali".Il sindacalista ricorda poi che "da quello vissuto a fine secolo scorso quando si è legiferato, e non soltanto per i modificatie per una diversa, ma anche perche forse consigliano più di un aggiustamento dei meccanismi di formazione dei prezzi".Concorda sulla non opportunità di porre fine al mercato tutelato, Segretario nazionale della, seoncdo cui ne deriveràper i clienti. "Ancora una volta - afferma - si vogliono liberalizzare i servizi essenziali, invece di prevedere tutela, soprattutto, per le famiglie".Il sindacalista ricorda che ildi tradurrà in "unannui, in un momento dove inflazione e costo della vita aumentano in modo notevole".La UILTEC UIL sollecita dunque un rinvio della fine del mercato tutelato ed esprime, che saranno sottoposti a "continue riorganizzazioni figlie dei budget e non più di professionalità e standard di qualità".