GVS vede EBITDA margin in crescita fino al 28% nel 2025

GVS

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha, attesi per il l'esercizio 2023 in un range compreso tra 425 e 430 milioni di euro, sono previsti in crescita nel periodo 2023-2025 a un CAGR tra il 4,5% e il 5,5%. A livello delle singole divisioni, i ricavi della divisione Healthcare & Life Sciences proiettano una crescita a un CAGR 2023-2025 compreso tra il 4,0% e il 5,0%, la divisione Health & Safety a un CAGR tra il 8,5% e il 9,5%, mentre la divisione Energy & Mobility è prevista crescere a un CAGR tra il 4,0% e il 5,0%.alla base dell'aumento del fatturato nel periodo sono principalmente riconducibili a: sviluppo di nuovi prodotti, espansione geografica, ampliamento dei canali distributivi, sfruttamento delle sinergie commerciali derivanti dalle integrazioni delle società recentemente acquisite, rafforzamento della prima linea manageriale.La profittabilità, espressa in termini di incidenza dell'2025 sui ricavi consolidati, è attesa in un intervallo compreso tra il 27% e il 28%.L'è previsto in diminuzione nel periodo 2023-2025, con un Adjusted Leverage Ratio a fine 2025 in valore compreso tra 1,2x e 1,3x, rispetto ad un valore tra 2,7x e 2,8x al termine dell’esercizio in corso.