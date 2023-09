Inflazione, Lagarde: resterà alta a lungo

(Teleborsa) - La presidente della Banca Centrale Europea,, ha dichiarato che la Banca Centrale Europea non raggiungerà il suo obiettivo di riportare l'inflazione al 2% prima della fine del 2025. "Le nostre ultime proiezioni mostrano che ledovrebbero moderarsi e che l’inflazione raggiungerà il nostro obiettivo entro la fine del 2025. Si prevede che scenderà dal 5,6% nel 2023 al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025", ha spiegato nel suo intervento in audizione alla Commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento Europeo."L’inflazione complessiva ha continuato a diminuire rispetto al picco di ottobre dello scorso anno, raggiungendo il 5,2% in agosto, in calo rispetto al 5,3% di luglio – ha sottolineato Lagarde –. Lsi è ripresa ad agosto rispetto al suo percorso discendente, ma è rimasta negativa al -3,3%. L’inflazione dei prezzi alimentari è scesa daldi, ma è ancora elevata, attestandosi a quasi il 10% in agosto". "L’inflazione al netto deie alimentari è scesa dal 5,5% di luglio al 5,3% di agosto", ha aggiunto.Lagarde ha però spiegato che "allo stesso tempo, lesui prezzi rimangono forti. L’inflazione dei servizi è ancora sostenuta dalla forte spesa pere dall’elevata. Nel secondo trimestre il contributo del costo del lavoro all’inflazione interna annua è aumentato, in parte a causa della minore produttività. Per contro, il contributo degli utili è diminuito per la prima volta dall’inizio del 2022".La presidente della BCE ha garantito che Francoforte rimane determinata a garantire che l’inflazione ritorni al suo obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo. "L’inflazione continua a diminuire, ma si prevede che resterà troppo elevata per troppo tempo. Per rafforzare i progressi verso il nostro obiettivo, all’inizio di questo mese abbiamo deciso di aumentare i nostridi riferimento di", ha spiegato."Sulla base della nostra– ha aggiunto –, riteniamo che i nostriabbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo. In ogni caso, le nostregarantiranno che i tassi di interesse di riferimento della BCE. saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario".Lagarde ha spiegato agli eurodeputati che l’è rimasta sostanzialmente stagnante nella prima metà del 2023 e gli indicatori recenti segnalano un’ulteriore debolezza nel"La minoredidell’area dell’euro e l’impatto delle rigidestanno frenando la, anche attraverso minoriresidenziali e aziendali. Anche il settore dei servizi, che fino a poco tempo fa era stato resiliente, si sta ora indebolendo", ha segnalato la presidente della BCE."Finora ilè rimasto resiliente nonostante il rallentamento dell’economia, con il tasso di disoccupazione rimasto al minimo storico del 6,4% a luglio – ha aggiunto –. Ma mentre l’occupazione è cresciuta dello 0,2% nel secondo trimestre, lanel settore deisi sta moderando e lo slancio generale sta rallentando". "Guardando al futuro – ha dichiarato Lagarde –, si prevede che lo slancio economico riprenderà con l’aumento della spesa deie dei, sostenuti dal calo dell’inflazione, dall’aumento dei salari e da un forte mercato del lavoro. Le nostre ultime proiezioni del personale prevedono una crescita dello 0,7% nel 2023, dell’1,0% nel 2024 e dell’1,5% nel 2025 .