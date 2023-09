Migranti: scontro tra Italia e Germania su finanziamenti a Ong

(Teleborsa) - Prosegue lo scontro tra Italia e Germania sul fronte migranti che vede al centro il nodo deiPer Berlino salvare i migranti in mare è un "dovere giuridico e morale", ma ilha contrattaccato. L'Italia con i suoi mezzi – ha detto Crosetto – soccorre "la maggior parte dei profughi e se vogliono aiutarci sul serio lo facciano sostenendo il Piano Mattei per l'Africa". Sulla stessa linea il"Noi stiamo dalla parte dell'Europa ma non significa essere muti e acquiescenti".Oggi– all'indomani dell'assist ricevuto dalche ieri sera ha affermato "non possiamo lasciare soli gli italiani" – è a Parigi per ribadire che sui respingimenti a Ventimiglia "la Francia sbaglia". Giovedì, invece, il ministro degli Esteri volerà nella capitale tedesca per chiedere chiarimenti alla collega Annalena Baerbock.Lasia nell'accoglienza che nei salvataggi in mare, è stata accolta con "stupore" da Palazzo Chigi quando è stata formalizzata". Se per Crosetto è "molto grave" che la Germania finanzi le organizzazioni non governative, per Berlino si tratta di un passaggio in linea con la priorità di "salvare vite". Un compito – ha spiegato all'Ansa un portavoce del ministero degli Esteri tedesco – svolto "dalle guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana", ma anche dai "soccorritori civili nel Mediterraneo centrale".Alla base dellaanche i cosiddetti movimenti secondari. I tedeschi lamentano di essere il Paese con il più alto numero di richiedenti asilo e di non potere fare di più mentre la Francia per frenare l'onda cresciuta con i massici arrivi a Lampedusa ha deciso di blindare la frontiera di Ventimiglia, respingendo i profughi. Una scelta "sbagliata", come ha stabilito anche la Corte di giustizia Ue come ribadirà oggi Tajani alla ministrain un faccia a faccia a Parigi. L'Italia punta a far affrontare il dossier migranti a livello europeo, in modo "solidale e non egoistico".Lapunta a investimenti nel continente africano come in Tunisia, dove nonostante la difficile gestazione del Memorandum Ue promosso dall'Italia, Bruxelles ha annunciato a breve l'erogazione dei primi 127 milioni. All'azione europea va poi affiancato unnel suo intervento all'Assemblea generale. A partire, ad esempio, da una gestione degli hotspot in Africa da parte delle Nazioni Unite.