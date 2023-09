PLC perfeziona la cessione della società Idroelettrica 2014

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha, società proprietaria di una centrale idroelettrica localizzata in Località Brotano nel Comune di Pergola (PU) e San Lorenzo in Campo (PU), ad un operatore già presente nel mercato degli impianti di produzione di energia idroelettrica.L'operazione - si legge in una nota - costituisce un ulteriore tassello volto alla realizzazione del piano industriale 2023-2027, nel quale assume rilevanza strategica la focalizzazione sul core business e il rafforzamento del modello operativo da realizzarsi, inter alia, attraverso la semplificazione della struttura societaria e laIl 15 settembre 2022 la centrale idroelettrica ha subitoche ha interessato il territorio della Regione Marche provocando un fenomeno di piena del fiume Cesano.Ilper la cessione della Idroelettrica 2014, al netto dei costi di ripristino, è pari a 400.000 euro. Inoltre, l'acquirente si è impegnato a versare a PLC l'importo dell'indennizzo relativo ai danni, una volta che questo sarà quantificato e liquidato dalla compagnia assicurativa. L'operazione di cessione ha comportato unaper 580.000 euro al fine di allineare i valori contabili al valore di cessione.