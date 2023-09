Premia Finance, ricavi in calo a 2,7 milioni nel primo semestre

Premia Finance

(Teleborsa) -, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 conconsolidati pari a 2.740.299 euro (-10,5% rispetto al 30 giugno 2022),consolidato pari a 149.653 euro (-72,6%), EBITDA % consolidato pari a 5,5% (-12,4% rispetto all'17,8% del 30 giugno 2022),consolidato pari a 13.548 euro (-95,9%)."In termini di volumi d'affari e margini possiamo dire che il primo semestre del 2023, a causa di una situazione di crisi,, ma riteniamo di essere nella giusta direzione, l'impegno profuso parte da lontano e continua a svilupparsi secondo i giusti binari grazie agli sforzi compiuti quotidianamente da tutti coloro i quali credono nel nostro progetto", ha commentato ilLaal 30 giugno 2023 è negativa (cassa) per 928.776 mila euro in decremento di circa -776 mila euro rispetto al 31 dicembre 2022 (negativi 1.705 mila euro ), a causa della minore generazione di cassa dovuta alla riduzione dei ricavi e della marginalità e alla distribuzione dei dividendi per circa 569 mila euro.