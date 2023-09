"SACE on tour" per le PMI insieme a Unioncamere

(Teleborsa) -in collaborazione conha organizzato un ciclo di incontri totalmente gratuito dedicato alle PMI con l'obiettivo di rafforzarne le competenze in tema di export e internazionalizzazione e approfondire analisi dei mercati e gestione del rischio per cogliere le opportunità di business. I prossimi appuntamenti sono stati organizzati in collaborazione con Unioncamere Puglia e le seguenti Camere di Commercio: CCIAA Ferrara – Ravenna, CCIAA Arezzo – Siena, CCIAA Latina – Frosinone, CCIAA Reggio Calabria."Da Nord a Sud del nostro Paese, le prossime tappe – fa saperein una nota – saranno l'occasione per approfondire le prospettive dell'export, a partire dal quadro macro-economico e geopolitico attuale, delineando i mercati di destinazione più promettenti in base alla regione di appartenenza con un focus operativo sugli strumenti di formazione e sulle soluzioni assicurativo-finanziarie di Sace per sostenerne la competitività e crescere in sicurezza sui mercati esteri. Sace metterà in campo tutto il know-how e l'esperienza necessaria grazie al supporto di diverse strutture interne da Sace Education e Business Promotion all'Ufficio Studi agli uffici territoriali. A valle degli appuntamenti è prevista la possibilità di un incontro gratuito con un consulente Sace in cui le aziende interessate potranno approfondire le necessità legate alla propria realtà aziendale".Puglia: 27 settembre (online); Ferrara: 12 ottobre; Arezzo: 8 novembre; Latina: 22 novembre; Reggio Calabria: 30 novembre.